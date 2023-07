Articol de Adrian Jitea - Publicat luni, 24 iulie 2023, 00:07 / Actualizat luni, 24 iulie 2023 00:07Rapid s-a impus cu 3-0 in deplasarea cu U Cluj, din runda secunda a Superligii. Cristiano Bergodi a fost incantat de evolutia fotbalistilor lui.Cristiano Bergodi a aparut mai zambitor ca niciodata in fata reporterilor. Si-a felicitat elevii si spune ca mai are nevoie de un singur transfer, un atacant.U CLUJ - RAPID 0-3Catalin Cirjan, "marul discordiei": "Nu m-a convins copilul asta" versus ... citeste toata stirea