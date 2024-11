Bernadette Szocs, debut senzational la Turneul Campioanelor! A invins-o pe una dintre favoritele publicului: cati bani va primi

Articol de Roxana Fleseru - Publicat miercuri, 20 noiembrie 2024, 14:22 / Actualizat miercuri, 20 noiembrie 2024 14:48Bernadette Szocs (29 de ani) s-a calificat in sferturile de finala ale WTT Finals, invingand-o in primul sau meci de la Kitakyushu pe japoneza Hina Hayata, a patra favorita, cu 3-1 (12-10, 11-7, 6-11, 11-6).Bernadette Szocs isi incheie sezonul participand la Turneul Campioanelor, care are loc in Japonia, la Kitakyushu. La WTT Finals participa primele 16 jucatoare ale lumii. ... citește toată știrea