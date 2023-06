Articol de Roxana Fleseru - Publicat miercuri, 28 iunie 2023, 17:29 / Actualizat miercuri, 28 iunie 2023 18:56Bernadette Szocs s-a impus la simplu in cadrul Jocurilor Europene, care se desfasoara in aceste zile in Polonia, si nu vrea sa se opreasca aici.Au curs multe lacrimi, marti seara, in Hutnik Arena din Cracovia. Au fost lacrimi de bucurie si implinire pentru Bernadette Szocs care a trait primul triumf la individual pentru Romania pe o scena atat de mare.Romanca in varsta de 28 de ... citeste toata stirea