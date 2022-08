Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu asigura Romaniei prima medalie la Europenele de la Munchen!

Articol de GSP - Publicat luni, 15 august 2022, 14:54 / Actualizat luni, 15 august 2022 15:02Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu s-au calificat, duminica, in semifinalele Campionatului European de tenis de masa, asigurand Romaniei prima medalie de la turneul ce are loc zilele acestea la Munchen.Perechea Ionescu / Bernadette Szocs a trecut in "sferturi" de polonezii Samuel Kulczycki/Katarzyna Wegrzyn, scor 3-1 (11-5, 11-9, 5-11, 14-12). In prealabil, romanii ii invinsesera si pe Luka ... citeste toata stirea