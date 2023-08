Articol de Remus Dinu - Publicat duminica, 27 august 2023, 19:35 / Actualizat duminica, 27 august 2023 19:51Bianca Andreescu (23 de ani, #51 WTA) si-a anuntat retragerea de la US Open, chiar inainte de startul turneului de Mare Slem de la New York. Jucatoarea canadiana nu s-a refacut dupa accidentarea suferita la spate, care o impiedicase sa ia startul si la Cincinnati.Campioana la US Open in 2019, Bianca Andreescu se confrunta din nou cu o accidentare. De data aceasta, jucatoarea canadiana ... citeste toata stirea