Bianca Andreescu a plans ca un copil dupa finala de la Bad Homburg: "Nu as putea sa cer mai multe de la voi"

Articol de GSP - Publicat sambata, 25 iunie 2022, 17:55 / Actualizat sambata, 25 iunie 2022 18:03Bianca Andreescu (22 de ani, 64 WTA) a izbucnit in lacrimi dupa finala pierduta la Bad Homburg, in fata lui Caroline Garcia (28 de ani, 75 WTA), scor 7-6(5), 4-6, 4-6.Dupa titlul cucerit la US Open, in 2019, Bianca Andreescu a fost macinata de accidentari. A ratat prima parte a sezonului actual, inclusiv competitia de la Australian Open. Canadianca si-a reintrat treptat in forma, iar finala de ... citeste toata stirea