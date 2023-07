Articol de Luminita Paul - Publicat vineri, 07 iulie 2023, 20:23 / Actualizat vineri, 07 iulie 2023 21:41Campioana de la US Open 2019, Bianca Andreescu, 23 de ani, #50WTA, s-a calificat in turul al treilea la Wimbledon, dupa o lupta titanica in partida cu Anhelina Kalinina, #26WTA, 6-2, 4-6, 7-6 (7) in 2 ore si 46 de minuteA condus cu 6-2, 4-2, apoi lucrurile s-au complicat pentru Bianca Andreescu, 23 de ani, actualmente a 50-a jucatoare a lumii, in meciul din turul secund cu ucraineanca ... citeste toata stirea