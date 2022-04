Bianca Andreescu, eliminata de la Stuttgart * A cedat in decisiv in fata uneia dintre cele mai bune jucatoare ale lumii

Articol de GSP - Publicat joi, 21 aprilie 2022, 19:07 / Actualizat joi, 21 aprilie 2022 19:29Bianca Andreescu (21 de ani, 121 WTA) a fost eliminata de Aryna Sabalenka (22 de ani, 4 WTA) in "optimile" turneului de la Stuttgart. Bielorusa s-a impus in trei seturi, scor 6-1, 3-6, 6-2, dupa o ora si 54 de minute. Jucatoarea canadiana cu origini romanesti a disputat abia al doilea sau meci oficial din ultimele sase luni.Dupa ce a trecut in turul precedent de Jule Niemeier (22 de ani, 108 WTA), ... citeste toata stirea