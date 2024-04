Bianca Ghelber s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris

Articol de David Marinescu - Publicat sambata, 20 aprilie 2024, 17:47 / Actualizat sambata, 20 aprilie 2024 17:49Bianca Ghelber (33 de ani) a obtinut calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris, in proba de aruncarea ciocanului.Bianca Ghelber a indeplinit baremul de calificare in proba de aruncarea ciocanului de la Jocurile Olimpice. Intr-o competitie organizata la Nairobi, in Kenya, Bianca a aruncat 76,06 metri, cu 6 centimetri peste limita impusa de World Athletics.Bianca Ghelber merge ... citește toată știrea