"Blestemul" Cupei continua pentru CSM Oradea! A 8-a finala pierduta, de aceasta data pe teren propriu

CSO Voluntari a castigat Cupa Romaniei pentru a treia oara in istoria clubului. Trupa lui Ainars Bagatskis a condus de la inceput pana la final duelul cu CSM Oradea din Oradea Arena si s-a impus cu 93-83.Intr-o sala aproape plina, CSM Oradea a primit vizita lui CSO Voluntari in finala Cupei Romaniei, editia 2025. Bihorenii s-au aflat pentru a 8-a oara in postura de a lupta