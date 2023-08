Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 21 august 2023, 20:56 / Actualizat luni, 21 august 2023 21:08Liviu Ciobotariu, antrenorul celor de la Sepsi, a trasat principalele concluzii dupa remiza bifata de covasneni pe teren propriu cu Hermannstadt, 1-1. Ciobi e de parere ca oboseala acumulata in ultimele saptamani si-a spus cuvantul in ceea ce priveste evolutia jucatorilor sai.Tehnicianul in varsta de 52 de ani recunoaste ca defensiva sa a tratat gresit faza din care sibienii au egalat la unu: ... citeste toata stirea