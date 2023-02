Blockbuster in NBA * La o zi dupa cea mai scumpa tranzactie din istorie a facut si transferul de titlu: Kevin Durant

Articol de Adrian Jitea - Publicat joi, 09 februarie 2023, 20:35 / Actualizat joi, 09 februarie 2023 20:35La o zi distanta de la preluarea oficiala a francizei Phoenix Suns, omul de afaceri Mat Ishbia a dat o lovitura de proportii: Kevin Durant (34 de ani) vine in Arizona.Proiectul prin care Brooklyn visa sa castige titlul in NBA s-a destramat. James Harden a ajuns inca de anul trecut in Philadelphia, Kyrie Irving a semnat cu Dallas, iar "ultimul mohican", Kevin Durant a batut palma cu ... citeste toata stirea