Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat vineri, 28 aprilie 2023, 16:04 / Actualizat vineri, 28 aprilie 2023 16:04CFR Cluj, FCSB si Universitatea Craiova, cele mai bogate cluburi din campionat, tremura la gandul ca ar putea sa rateze calificarea in cupele europene.CFR, FCSB si Universitatea Craiova au participat toate in Europa in fiecare sezon dintre ultimele cinci. De data aceasta nu mai sunt sigure de performanta aceasta, ba chiar e probabil ca macar una dintre ... citeste toata stirea