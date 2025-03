Bogdan Andone, aproape de calificarea in play-off cu CFC Arges: "Daca cineva ne-ar fi zis ca ajungem in aceasta situatie, probabil ca am fi semnat cu ochii inchisi!" De ce jocul de la Resita nu este de totul sau nimic

Derby-ul etapei a 20-a a Ligii 2, penultima din sezonul regular 2024-2025, are loc la Resita, sambata, de la ora 18:00.Se intalnesc ACSM Resita si Campionii FC Arges, doua echipe aflate la egalitate de puncte inaintea meciului direct, organizat in premiera in nocturna in Valea Domanului. Mai mult, la finalul partidei, in functie de rezultat, dar si de celelalte rezultate ale rundei, am putea afla alte doua calificate in play-off.Cine castiga este sigura de accederea in grupa de promovare, ... citește toată știrea