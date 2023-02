Bogdan Andone confirma pentru GSP: "Da, am semnat astazi!" * Noua echipa a fostului antrenor de la FCSB

Articol de Vlad Rosu - Publicat sambata, 11 februarie 2023, 12:23 / Actualizat sambata, 11 februarie 2023 13:19Bogdan Andone (48 de ani) este noul antrenor al celor de la Apollon Limassol, formatie ce ocupa pozitia a saptea in clasamentul primei ligi din Cipru. Este campioana en-titre a Ciprului.Contactat de Gazeta Sporturilor, tehnicianul Bogdan Andone a confirmat informatia oferita in presa cipriota: "Da, am semnat azi cu Apollon. Contractul este valabil pana in vara acestui an, cu ... citeste toata stirea