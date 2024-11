Bogdan Andone, entuziasmat dupa succesul Argesului contra FC Voluntari: "Victorie extrem de importanta, intr-un moment important al campionatului." Cum a gandit introducerea pe teren a marcatorului decisiv

Campionii FC Arges leaga rezultatele pozitive dupa numirea lui Bogdan Andone si, joi seara, la Mioveni, in debutul etapei a 14-a a Ligii 2, a obtinut un succes important in lupta pentru play-off.Trupa pitesteana a castigat confruntarea cu FC Voluntari, scor 1-0, aflata la doua puncte deasupra sa inaintea meciului, a depasit-o in clasament si a ajuns la o serie de sase jocuri la rand in campionat cu rezultate pozitive, intr-un total de sapte de cand Andone i-a luat locul lui Nicolae Dica. ... citește toată știrea