Bogdan Andone si-a schimbat discursul fata de meciul cu FCSB * Ce i-a reprosat arbitrului: "Asistentul meu a oprit ceasul!"

Articol de Adrian Jitea - Publicat joi, 29 februarie 2024, 19:29 / Actualizat joi, 29 februarie 2024 19:29Bogdan Andone (49 de ani), antrenorul lui FC Botosani, a gasit mai multe aspecte pozitive in esecul suferit contra lui Sepsi Sf. Gheorghe, scor 1-2, in runda cu numarul 28 din Superliga.FC Botosani va incheia etapa cu numarul 28 pe ultima pozitie, dar Bogdan Andone a avut un discurs mai pozitiv decat in urma cu 4 zile, cand moldovenii erau invinsi de liderul FCSB.Botosani - ... citește toată știrea