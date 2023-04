Steaua a iesit si in play-off invingatoare contra lui Dinamo, dupa succesul din sezonul regular. Marti, a trecut cu 2-0 in disputa din Ghencea si a revenit pe locul 1, devansand Poli Iasi. Ambele reusite ale partidei au fost marcate de Bogdan Chipirliu.Chipirliu a fost din nou omul decisiv pentru Steaua, el marcand si in confruntarea din sezonul regular. Acum a semnat ambele goluri, in prima repriza, si a fost omul derby-ului Steaua - Dinamo.Bogdan Chipirliu, atacantul echipei Steaua, "nasul" ... citeste toata stirea