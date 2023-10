Steaua a obtinut o victorie fara emotii in etapa a 9-a a Ligii 2, reusind sa treaca cu scorul de 3-1 de Campionii FC Arges, sa isi intrerupa seria de cinci partide fara succes in campionat, dar si sa bifeze prima partida castigata acasa in acest sezon, dupa trei remize la scorul de 1-1.Dupa meciul desfasurat in Ghencea, joi seara, in deschiderea etapei, atacantul Bogdan Chipirliu, marcator a doua goluri contra trupei pitestene, a vorbit despre traversarea unei perioade grele de catre Steaua. ... citeste toata stirea