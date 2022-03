Bogdan Stelea ii ia apararea lui Iordanescu, dupa debutul la nationala: "Astfel de lucruri i-au dat peste cap planurile"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 30 martie 2022 23:23 / Actualizat joi, 31 martie 2022 00:41Bogdan Stelea (54 de ani), fostul portar al nationalei, este alaturi de selectionerul Edi Iordanescu, in ciuda faptului ca acesta nu a reusit inca vreo victorie pe banca primei reprezenative.Iordanescu a debutat cu stangul, in infrangerea suferita contra Greciei, scor 0-1, iar la a doua partida la carma nationalei a bifat doar un rezultat de egalitate, scor 2-2, in deplasarea din Israel. ... citeste toata stirea