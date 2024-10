Boloni, mesaj surprinzator pentru Mircea Lucescu inainte de meciul cu Cipru: "Sa aplice tactica lui nea Imi Ienei!"

Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 11 octombrie 2024, 16:32 / Actualizat vineri, 11 octombrie 2024 16:46Laszlo Boloni, fostul mare international roman si fost selectioner, a prefatat meciul Romaniei cu Cipru, din Liga Natiunilor.Romania va juca in Cipru pe 12 octombrie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro si transmisa in direct pe Prima TV.Boloni, care a marcat doua goluri in cariera in partide cu Cipru, i-a sfatuit pe cei de la nationala sa aplice tactica lui Emeric ... citește toată știrea