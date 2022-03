Borna istorica pentru Andy Murray! Britanicul a castigat primul meci de la Indian Wells si a bifat un record impresionant

Articol de GSP - Publicat sambata, 12 martie 2022, 21:22 / Actualizat sambata, 12 martie 2022 22:20Andy Murray (34 ani, 88 ATP) l-a invins pe japonezul Daniel Taro (29 ani, 106 ATP), scor 1-6, 6-2, 6-4 in runda inaugurala de la turneul ATP Masters 1000 Indian Wells, obtinand astfel victoria cu numarul 700 din cariera. Dintre jucatorii aflati in activitate, doar Federer, Nadal si Djokovic au mai reusit aceasta performanta.Chiar daca nu a inceput foarte bine meciul si a pierdut primul set in ... citeste toata stirea