Articol de Remus Dinu - Publicat joi, 31 august 2023, 16:12 / Actualizat joi, 31 august 2023 16:39Dupa "fail-ul" cu Marius Sumudica, FCU Craiova inca nu a numit un antrenor principal, desi finantatorul Adrian Mititelu declarase ca va urgenta numirea "unor profesionisti, presedinte si antrenor care au castigat ceva in cariera lor", pe mana carora ar urma sa lase echipa. Fost jucator si oficial in Banie, Mircea Bornescu crede ca are solutia pentru postul de A1.Fostul goalkeeper al juvetilor e ... citeste toata stirea