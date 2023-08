Articol de Sebastian Vasile, Bogdan Cioara (Arad) - Publicat miercuri, 30 august 2023, 14:41 / Actualizat miercuri, 30 august 2023 15:34Mircea Rednic, antrenorul celor de la UTA, a suferit un infarct. Tehnicianul aradenilor a fost supus unei interventii chirurgicale, aspect confirmat de club, dar si de Alexandru Meszar, conducatorul "Batranei Doamne".Tehnicianul in varsta de 61 de ani a simtit dureri in piept in timpul meciului cu FCSB de luni, dureri care au persistat si a doua zi, dar si ... citeste toata stirea