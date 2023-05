Sambata, 20 mai 2023, aflam ultima etapa retrogradata din Liga 2 la finalul sezonului 2022-2023. Doua echipe din Bucuresti, Metaloglobus si Progresul Spartac, dar care au ales sa-si organizeze meciul de la barajul de mentinere in judetul Ilfov, la Clinceni, respectiv Buftea, sunt cele care se lupta pentru a evita sa pice in Liga 3.In jocul tur, organizat la Clinceni de Metaloglobus, scorul a fost egal, 1-1, dupa ce oaspetii au marcat primii. Returul are loc pe terenul de iarba al bazei de la ... citeste toata stirea