Brittney Griner, legenda baschetului american, a fost eliberata din Rusia dupa 11 luni * Cedata la schimb cu "Negustorul mortii", unul dintre cei mai cautati infractori ai lumii

Articol de GSP - Publicat joi, 08 decembrie 2022, 15:32 / Actualizat joi, 08 decembrie 2022 15:55Americanca Brittney Griner (32 de ani), jucatoarea profesionista de baschet dubla campioana olimpica, a fost eliberata din inchisoarea din Rusia in care era incarcerata, la 10 luni de cand fusese incarcerata.Context: In februarie 2022, cainii din aeroportul din Moscova au descoperit in bagajul lui Brittney un cartus de vaporizator care ar fi continut urme de ulei de hasis.Conform legislatiei ... citeste toata stirea