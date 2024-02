Bronz pentru Andreea Cotruta la Campionatele Europene de haltere de la Sofia

Articol de Roxana Fleseru - Publicat miercuri, 14 februarie 2024, 20:46 / Actualizat miercuri, 14 februarie 2024 22:07Andreea Cotruta, care a urcat in categorie, de la 55 la 59 de kg, s-a clasat pe pozitia a treia in cadrul stilului aruncat la Campionatele Europene din Bulgaria.Andreea Cotruta, tripla campioana europeana in 2023 la categoria 55 de kg, a obtinut, miercuri, bronzul la cat. 59 de kilograme. Halterofila in varsta de 20 de ani a fost nevoita sa urce in categorie pentru ca a se ... citește toată știrea