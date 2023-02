Budescu a plecat dupa un singur antrenament: "Probabil nu s-a simtit confortabil"

Articol de Adrian Jitea - Publicat marti, 07 februarie 2023, 18:58 / Actualizat marti, 07 februarie 2023 18:58Viorel Ferfelea (37 de ani), fost mijlocas in "Gasca Nebuna" de la Sportul Studentesc, a povestit cum Constantin Budescu (33 de ani) a rezistat la un singur antrenament al formatiei din Regie.Viorel Ferfelea, actualmente antrenor la Agricola Borcea, in al treilea esalon, a vorbit despre cat de greu se patrundea in lotul "Gastii Nebune" de la Sportul, acolo unde Tibi Balan, Varga sau ... citeste toata stirea