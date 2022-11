Budescu si Nae Constantin se contrazic: "Ne dorim in play-off" vs. "Nu ne gandim la asta"

Articol de GSP - Publicat vineri, 11 noiembrie 2022 23:35 / Actualizat vineri, 11 noiembrie 2022 23:59Petrolul a pierdut cu Sepsi, scor 0-2, dar a ramas pe locul 6 in Liga 1. Dupa meci, Constantin Budescu a declarat ca se gandeste la calificarea in play-off."Daca ne uitam la clasament, suntem in grafic. Speram sa ne revenim dupa aceasta pauza. Ne dorim in play-off, chiar daca obiectivul e salvarea de la retrogradare. Probabil multi nu ne dadeau sanse sa facem atatea puncte. E meritul intregii ... citeste toata stirea