Bulgarii se lauda! Ce a aparut in presa de la Sofia, imediat dupa egalul cu Romania

Articol de Emanoil Ursache - Publicat miercuri, 05 iunie 2024, 10:00 / Actualizat miercuri, 05 iunie 2024 10:03Presa din Bulgaria se lauda dupa remiza obtinuta de reprezentativa tarii lor, scor 0-0, in fata nationalei Romaniei.Jurnalistii de la Sud de Dunare au amintit ca "tricolorii" nu au mai castigat un meci impotriva Bulgariei din 1989. Romania s-a impus ultima oara in fata tarii vecine pe 17 mai 1989, in preliminariile pentru Campionatul Mondial. Unicul gol al partidei de la acea vreme ... citește toată știrea