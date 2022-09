Bunicul lui Andrea Compagno e convins: "Va marca 15-20 de goluri in acest sezon la FCSB"

Articol de Catalin Stroia - Publicat sambata, 10 septembrie 2022, 13:22 / Actualizat sambata, 10 septembrie 2022 13:23Bunicul lui Andrea Compagno, Salvo Armato, a vorbit despre transferul acatacantului la FCSB, dar si despre obiectivele acestuia.Desemnat jucatorul lunii august in ancheta lunara a Gazetei Sporturilor, Compagno are si cel mai spectaculos an din cariera: 16 goluri in 2022, un sfert din ele in august, cand a punctat de trei ori pentru FCU Craiova si o data la debut, pentru FCSB. ... citeste toata stirea