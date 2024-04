Ca Elias, nu ca Gigi! Decizia finala luata pentru derby-ul contra Craiovei + Nume-surpriza la olteni, ales peste Markovic si Koljic!

Articol de Daniel Grigore - Publicat duminica, 07 aprilie 2024, 19:01 / Actualizat duminica, 07 aprilie 2024 19:23Siyabonga Ngezana (26 de ani) a fost desemnat ca fundas central in FCSB - Universitatea Craiova, nu in dreapta apararii, asa cum se gandea Gigi Becali sa-l aseze. De cealalta parte, titular in atacul oltenilor a fost ales ibericul Jalen Blesa, preferat in detrimentul lui Markovic si Koljic.Revenirea lui Vlad Chiriches a provocat o dilema importanta pentru staff-ul FCSB: cine sa ... citește toată știrea