Articol de Alexandru Barbu - Publicat duminica, 13 august 2023, 09:56 / Actualizat duminica, 13 august 2023 10:11Florin Raducioiu l-a laudat pe Alexandru Mitrita la finalul meciului Poli Iasi - Universitatea Craiova, scor 1-4, duel contand pentru runda #5 din Superliga.Extrema stanga in varsta de 28 de ani a izbutit in Copou un gol si un assist. Asta dupa ce in primele 4 etape toate reusitele oltenilor purtasera amprenta lui Mitrita, care a obtinut doua penalty-uri, transformate de Ivan, si ... citeste toata stirea