Liga 4 are povesti care merita spuse, iar in campionatul din Galati evolueaza unul dintre cei mai in varsta jucatori. Catalin Virgolici are aproape 50 de ani si este legitimat la locul 3, Covurluiul Targu Bujor. In ciuda varstei, a fost integralist in aproape toate cele 16 etape scurse din sezon.Catalin Virgolici are 50 de ani, dar joaca in Liga 4 Galati, la Covurluiul Targu BujorDoar intr-un meci nu a fost pe teren Catalin Virgolici pentru 90 de minute, care lucreaza ca fochist la Scoala ... citeste toata stirea