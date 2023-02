"Ca-n legile lui Murphy" * Conducatorul clubului din Superliga e resemnat: "Mult sub asteptari"

Articol de Daniel Grigore - Publicat miercuri, 01 februarie 2023, 17:48 / Actualizat miercuri, 01 februarie 2023 17:56Daniel Stanciu (48 de ani), director executiv la FC Arges, spune ca echipa din Pitesti are un inceput de sezon "mult sub asteptari" si ca sezonul alb-violetilor, per total, este "destul de rau".Resemnare in birourile de la FC Arges. Directorul executiv Daniel Stanciu admite ca echipa pitesteana are un sezon slab, cu rezultate mult sub cele scontate in vara trecuta. ... citeste toata stirea