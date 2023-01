"Cainii" fac greva! Jucatorii lui Dinamo au boicotat antrenamentul de astazi si-l asteapta pe Vlad Iacob

Articol de Viorel Tudorache - Publicat luni, 16 ianuarie 2023, 12:57 / Actualizat luni, 16 ianuarie 2023 13:29Jucatorii lui Dinamo nu s-au antrenat astazi, in semn de protest fata de datoriile clubului fata de ei.In aceasta dimineata, incepand cu ora 10:30, Dinamo ar fi trebuit sa se antreneze la Buftea, insa sedinta de pregatire nu a avut loc.Jucatorii au decis sa nu mearga la Buftea, in semn de protest fata de datoriile pe care clubul le are fata de ei. In cazul unora, e vorba despre ... citeste toata stirea