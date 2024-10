Calcule actualizate dupa Cipru - Romania: aproape imposibil sa ratam urna a doua valorica la tragerea la sorti pentru preliminariile Mondialului 2026

Articol de Marius Margarit - Publicat duminica, 13 octombrie 2024, 19:29 / Actualizat duminica, 13 octombrie 2024 19:29Cele trei victorii in serie din Liga Natiunilor, cu Kosovo, Lituania si Cipru, nu au adus doar pozitia de lider al grupei, sansa de a promova in Divizia B si de a juca barajul pentru Mondialul 2026. Ci si urcarea in urna a doua valorica, pentru tragerea la sorti a preliminariilor clasice prin care se poate ajunge la competitia ce va fi gazduita de SUA, Canada si Mexic.Asta ... citește toată știrea