Calcule Cum se decide calificarea la barajul pentru Conference League: CSU Craiova influenteaza batalia pentru Europa

Articol de GSP - Publicat luni, 09 mai 2022, 23:24 / Actualizat luni, 09 mai 2022 23:30Calificarea in primul meci de baraj pentru Conference League se va decide in ultima etapa.Rapid se afla pe locul 1 in play-out, cu 39 de puncte, la egalitate cu Sepsi, iar FC Botosani are 38 de puncte. Feroviarii joaca la Mioveni, echipa scapata de grijile retrogradarii, iar Sepsi, acasa, cu FCU Craiova, care spera sa se mentina pe locul 4 in play-out.FC Botosani mizeaza pe cele 3 puncte de serviciu la ... citeste toata stirea