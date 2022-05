CALCULE Dinamo spera la salvarea directa * Ce trebuie sa faca jucatorii lui Uhrin pentru a indeplini acest obiectiv

Articol de Viorel Tudorache - Publicat luni, 04 aprilie 2022, 07:37 / Actualizat luni, 04 aprilie 2022 09:40Dinamo e obligata sa castige vineri cu FCU Craiova, apoi si urmatoarele 3 intalniri, cu Mioveni, Gaz Metan si Clinceni, pentru a mai spera in salvarea directa.Dupa victoria cu Chindia, 2-0, prima in deplasare din acest campionat, fanii lui Dinamo au inceput sa spere iar ca Uhrin jr. poate realiza miracolul. Salvarea directa de la retrogradare pare din nou posibila. "Cainii", in ... citeste toata stirea