Calcule dupa esecul nationalei cu Bosnia * Romania nu mai e favorita nici la locul doi!

Articol de Adrian Duta - Publicat sambata, 22 martie 2025, 09:54 / Actualizat sambata, 22 martie 2025 10:28Romania a pierdut cu Bosnia, scor 0-1, in preliminariile Campionatului Mondial. Potrivit calculelor statisticienilor, echipa nationala are sanse mai mici decat bosniacii sa termine pe locul doi in grupa.Romania e in grupa cu Austria, marea favorita la calificarea directa la CM 2026, cu Bosnia, Cipru si San Marino.Inainte de meciul cu Bosnia, calculele hartiei erau simple. Austriecii ... citește toată știrea