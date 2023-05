Articol de Florin Dinca, Adrian Duta - Publicat sambata, 06 mai 2023 23:25 / Actualizat duminica, 07 mai 2023 00:05FARUL - RAPID 7-2. Echipa lui Gheorghe Hagi a ajuns la 46 de puncte, cu 6 peste FCSB si 8 peste CFR Cluj. Constantenii sunt singurii care stau la mana lor in lupta la titlu si pot chiar deveni campioni etapa viitoare.Farul se deplaseaza la Craiova, pentru meciul cu Universitatea, pe 13 mai, in etapa #8 din play-off-ul SuperLigii. Elevii lui Hagi pot deveni campioni in cazul ... citeste toata stirea