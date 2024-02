Articol de Adrian Jitea - Publicat marti, 06 februarie 2024, 19:05 / Actualizat marti, 06 februarie 2024 19:21U-BT Cluj-Napoca o infrunta miercuri pe Lietkabelis, in Lituania, intr-un meci decisiv pentru calificarea directa in "sferturile" Eurocup la baschet masculin.Lietkabelis - U-BT Cluj-Napoca se joaca miercuri, de la ora 19:00. Meciul va fi televizat pe Prima Sport 2.U-BT Cluj-Napoca are un parcurs european remarcabil. Victoria obtinuta runda trecuta in sala detinatoarei trofeului ... citeste toata stirea