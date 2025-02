Calificare in playoff-ul EuroCup pentru U-BT Cluj-Napoca! Pentru al doilea an consecutiv, campioana Romaniei trece de grupe

Articol de David Istrate - Publicat miercuri, 05 februarie 2025, 22:03 / Actualizat miercuri, 05 februarie 2025 22:11U-BT Cluj-Napoca a invins-o pe Aris Salonic cu 89-74, in ultima etapa a sezonului regulat al EuroCup, si s-a calificat in playoff-ul competitiei pentru a doua oara la rand.In etapa precedenta, U-BT Cluj-Napoca a fost invinsa dramatic de Lietkabelis (91-92), dupa o revenire in ultima secunda a lituanienilor, si astfel a ratat sansa de a-si asigura prezenta in playoff. Prin ... citește toată știrea