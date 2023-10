Antrenorul Calin Moldovan (56 de ani) rupe tacerea si vorbeste deschis despre dezastrul de la FC Brasov. Antrenorul care promovase Corona Brasov din Liga 4 pana in Liga a 2-a nu a fost inclus in noul proiect fotbalistic de la Brasov. In vara lui 2021, dupa votul consilierilor locali, Corona Brasov cesiona locul din Liga a 2-a catre FC Brasov Steagul Renaste, iar de aici lucrurile s-au complicat serios.Calin Moldovan, dupa ce promova cu Corona in Liga 2 si era lasat in afara proiectului: "Am ... citeste toata stirea