Calugarul shaolin si sendvisurile mamei * David Popovici a vorbit pe scena Ateneului Roman despre ce inseamna pentru el "acasa"

Articol de Roxana Fleseru, Oana Dusmanescu - Publicat miercuri, 05 februarie 2025, 14:32 / Actualizat miercuri, 05 februarie 2025 19:57Inotatorul David Popovici (20 de ani) a participat marti seara la evenimentul "Ambasador pentru ACASA. Cand construim o CASA, construim un OM", al celor de la Hope and Homes for Children, unde a vorbit emotionat despre copilarie.David Popovici, campion olimpic la 200 metri liber, obisnuia sa faca o reverenta dupa fiecare finala castigata in bazin. Apoi a ... citește toată știrea