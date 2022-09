Calvarul lui Koljic continua la Craiova! Se opereaza si nu mai poate juca in 2022

Articol de GSP - Publicat marti, 06 septembrie 2022, 17:56 / Actualizat marti, 06 septembrie 2022 18:27Elvir Koljic (27 de ani) a suferit din nou o accidentare serioasa si e asteptat sa revina la CS Universitatea Craiova abia in 2023.Atacantul oltenilor a iesit accidentat in repriza a doua a meciului cu Hermannstadt (0-1) din etapa a 8-a. Conform ProSport, Koljic va fi operat iar la tendonul femural si va reveni pe teren in 2023, dupa pauza de iarna.VARInca un meci fara VAR in Liga 1! ... citeste toata stirea