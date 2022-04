Calvarul prin care a trecut fotbalistul lui Dinamo: "N-am dormit 3 saptamani, am vrut sa ma las de fotbal"

Articol de Viorel Tudorache - Publicat joi, 28 aprilie 2022, 08:19 / Actualizat joi, 28 aprilie 2022 09:50Marius Tomozei (31 de ani) a trecut prin momente foarte grele in primele saptamani de dupa operatia suferita la genunchi. Acum spune ca recuperarea decurge nesperat de bine.Tomozei se afla in plin proces de recuperare dupa operatia suferita la genunchiul stang, in urma cu doua luni, pe 21 februarie. Fundasul lateral, venit in ianuarie la Dinamo, de la UTA, a suferit o ruptura de ... citeste toata stirea