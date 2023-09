Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 24 septembrie 2023, 22:44 / Actualizat duminica, 24 septembrie 2023 22:59Ionut Pantiru (27 de ani), fundas stanga, a revenit pe teren pentru FCSB dupa doi ani si jumatate. El a intrat in minutul 83 al meciului cu Sepsi (scor 5-2), in locul lui Risto Radunovic.Ultima partida a lui Pantiru a fost pe 25 aprilie 2021, chiar impotriva lui Sepsi. Atunci, FCSB pierdea acasa cu scorul de 1-2. Ionut a suferit o accidentare grava in acea partida, la ... citeste toata stirea