Articol de Eduard Apostol - Publicat joi, 20 aprilie 2023 22:15 / Actualizat vineri, 21 aprilie 2023 01:11Membrii Craiovei Maxima au ramas cu faima obtinuta in prima campanie glorioasa intercluburi din fotbalul romanesc, dar si cu regretul ca au ratat o finala continentala in cel mai bun moment al carierei, dupa ce au eliminat formatii mai tari decat Benfica.Astazi, 20 aprilie 2023, se implinesc 40 de ani de la meciul care a incheiat sezonul european exceptional reusit de Craiova Maxima in ... citeste toata stirea