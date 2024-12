Campioana de iarna a Ligii 2 a incheiat aventura din Cupa Romaniei. FK Miercurea Ciuc s-a oprit in grupe, dupa meciul cu ACSM Resita, iar Robert Ilyes a reactionat

FK Miercurea Ciuc, campioana de iarna a Ligii 2, nu a reusit sa se califice in sferturile Cupei Romaniei. S-a oprit in faza grupelor, a terminat pe 3 in Grupa D, sub ACSM Resita si CSM Unirea Alba Iulia, care au mers in fazele eliminatorii.In etapa a 3-a, ultima, formatia din Miercurea Ciuc a remizat, scor 0-0, chiar cu ACSM Resita, intr-un duel care a avut loc la Targu Jiu. Pentru a se califica mai departe, elevii lui Robert Ilyes aveau nevoie de o victorie.FK Miercurea Ciuc a remizat cu ... citește toată știrea